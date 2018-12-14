Мэрия Ярославля тратила деньги из бюджета на обслуживание частных бин-боксов

14 Дек. 15:15 2018-12-14T15:15:28+03:00

Собственник урн получал прибыль с рекламных проектов, размещенных на боковых частях конструкций, а городские власти обслуживали их Фото: Мэрия Ярославля

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Мэрия Ярославля позволила предпринимателю разместить 500 урн с рекламными изображениями. Частные бин-боксы включили в муниципальный бюджет. Таким образом, собственник урн получал прибыль с рекламных проектов, размещенных на боковых частях конструкций, а городские власти обслуживали их.

Заявление для следственной проверки в прокуратуру принесли неравнодушные горожане. В ходе проверки выяснилось, что бин-боксы установили без аукционов и тендеров летом 2017 года.

Места для размещения конструкций были урегулированы департаментом архитектуры и земельных отношений, а также департаментом городского хозяйства.

Прокуратура области отметила, что это не первый прецедент, связанный с частными бин-боксами. Весной этого года ГИБДД уже обратила внимание на то, что урны не соответствуют нормам безопасности дорожного движения, так как расположены слишком близко к краю автомобильных дорог. Кроме этого, реклама на урнах не стандартизирована под ГОСТ к наружной рекламе вдоль проезжих частей.

Заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов сообщил, что до конца 2018 года бин-боксы будут демонтированы. В их числе и те 40 урн, которые установлены законно, но на которые не оформлены земельные отношения