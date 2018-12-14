Ночное столкновение у АЗС в Ярославле: пострадал водитель иномарки
У АЗС «Газпромнефть» на Фабричном шоссе столкнулись два автомобиля: отечественная «Лада Гранта» и «Тойота Камри».
После того, как сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области, на место ДТП
выехали спасатели, бригада скорой медицинской помощи, ГИБДД.
- В результате аварии пострадал один человек. Водитель «Тойоты», мужчина 1997 года рождения, получил травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Пострадавшему оказали первая помощь на месте, затем он был отпущен на амбулаторное лечение домой.
Машины в результате столкновения получили серьезные повреждения.