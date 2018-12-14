2018-12-14T10:38:34+03:00
Происшествия

Ночное столкновение у АЗС в Ярославле: пострадал водитель иномарки

Авария произошла полдвенадцатого ночи в четверг, 13 декабря
Мария СОколова
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Машины столкнулись у АЗС. ГУМЧС по ЯОМашины столкнулись у АЗС. ГУМЧС по ЯО
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У АЗС «Газпромнефть» на Фабричном шоссе столкнулись два автомобиля: отечественная «Лада Гранта» и «Тойота Камри».

После того, как сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области, на место ДТП

выехали спасатели, бригада скорой медицинской помощи, ГИБДД.

- В результате аварии пострадал один человек. Водитель «Тойоты», мужчина 1997 года рождения, получил травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавшему оказали первая помощь на месте, затем он был отпущен на амбулаторное лечение домой.

Машины в результате столкновения получили серьезные повреждения.

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