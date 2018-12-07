Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2019 году в Ярославле
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Ярославле и области в следующем году. Список состоит из объектов, за которые жители голосовали на портале «Решаем вместе». Он был утвержден в четверг, 6 декабря, на общественных слушаниях.
Так, в самом Ярославле планируют привести в нормативное состояние всего шесть дорог. В области же запланировано 17 объектов. Всего будет отремонтировано около сотни километров.
Полный список опубликован в аккаунтах Ярославской области в социальных сетях.
В записи на странице губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в Вконтакте сказано, что все жалобы, которые поступают через социальные сети, обрабатываются, и подрядчики переделывают халтуру за свой счет.
Полный список опубликован в аккаунтах Ярославской области в социальных сетях.Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области