Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2019 году в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-07T09:33:53+03:00

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Стало известно, какие дороги отремонтируют в Ярославле и области в следующем году. Список состоит из объектов, за которые жители голосовали на портале «Решаем вместе». Он был утвержден в четверг, 6 декабря, на общественных слушаниях.

Так, в самом Ярославле планируют привести в нормативное состояние всего шесть дорог. В области же запланировано 17 объектов. Всего будет отремонтировано около сотни километров.

Полный список опубликован в аккаунтах Ярославской области в социальных сетях.

В записи на странице губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в Вконтакте сказано, что все жалобы, которые поступают через социальные сети, обрабатываются, и подрядчики переделывают халтуру за свой счет.

Полный список опубликован в аккаунтах Ярославской области в социальных сетях.Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области