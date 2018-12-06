В Ярославле отменят троллейбус №6, а также изменят маршрут у двух автобусов

6 Дек. 09:09 2018-12-06T09:09:48+03:00

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Постановление об отмене троллейбуса в четвертом квартале текущего года подписал тогда еще исполняющий обязанности мэра города Владимир Волков. Троллейбус №6 возил пассажиров от площади Богоявления вдоль Большой Октябрьской до Ярославля-Главного и обратно. Его маршрут частично дублировал маршрут троллейбуса №5. Шестой троллейбус с июля текущего года уже перестал выходить на маршрут по выходным.

Также изменят свои маршруты автобусы №5 и №6. Пятый сейчас курсирует от Красной площади до Осташинского кладбища, а шестой - между Норским и Шинным заводом.