Вот это ёлка! Рыбинские автомобилисты устроили крутой новогодний флешмоб

3 Дек. 11:10 2018-12-03T11:10:16+03:00

Символ Нового года построили из 66 машин

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В первый день первого месяца зимы рыбинские автолюбители устроили масштабный новогодний флешмоб. Гигантскую светящуюся елку из 66 машин «нарисовали» на парковке около «Сатурна».

- Отдельное спасибо экипажам ДПС за терпение! – пишут организаторы мероприятия в группе «Drive2 Рыбинск» в Вконтакте.

Легковушки выстроились в фигуру и включили фары и аварийные огни. Энтузиасты даже хотели украсить свою елку «звездой» из автомобиля с мигалкой, но и без этого получилось здорово.

Видео, снятое на квадрокоптер одним из участников акции, точно поднимет вам настроение