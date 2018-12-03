Вот это ёлка! Рыбинские автомобилисты устроили крутой новогодний флешмоб
Символ Нового года построили из 66 машин
Фото: Илья Праведный / DRIVE2 Рыбинск
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В первый день первого месяца зимы рыбинские автолюбители устроили масштабный новогодний флешмоб. Гигантскую светящуюся елку из 66 машин «нарисовали» на парковке около «Сатурна».
- Отдельное спасибо экипажам ДПС за терпение! – пишут организаторы мероприятия в группе «Drive2 Рыбинск» в Вконтакте.
Легковушки выстроились в фигуру и включили фары и аварийные огни. Энтузиасты даже хотели украсить свою елку «звездой» из автомобиля с мигалкой, но и без этого получилось здорово.
Видео, снятое на квадрокоптер одним из участников акции, точно поднимет вам настроение
АвтоЁлка в Рыбинске 2018.Видео: Илья Праведный