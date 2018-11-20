Не пришел в военкомат – с тебя 20 тысяч: ярославского призывника отдали под суд

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-20T17:18:23+03:00

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Он был признан медицинской комиссией годным для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Парню, как положено, вручили повестку о необходимости явиться в военный комиссариат, и он расписался в ее получении.

- Тем не менее, молодой человек без уважительной причины в июле 2018 года не явился в отдел военного комиссариата Заволжского района города Ярославля и Ярославского района для отправки к месту прохождения военной службы, то есть уклонился от призыва на военную службу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. - Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.