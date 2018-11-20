Новогодняя иллюминация 2019 в Ярославле: в городе установят 34 световые инсталляции
В Ярославле полным ходом идет подготовка к новому году. Совсем скоро улицы засияют гирляндами, в городе вновь появятся светящиеся шары и кареты, снеговики-музыканты займут свои места. Всего предновогодний Ярославль украсят 34 световые инсталляции в традиционном свето-цветовом исполнении. Правда, в этом году правительство обещает уделить большее внимание районам города.
-Световой фонтан переедет в Заволжский район, на перекресток проспекта Авиаторов и улицы Мостецкой, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. – А карета с лошадьми из центра переместится на перекресток Московского проспекта и Суздальского шоссе.
Пока на Октябрьской площади уже установлена и подключена 12-метровая ель, на других объектах проходит ревизия и ремонт. Кроме того, в этом году украсят 50 зданий. Среди них – администрации районов, торговые центры и другие. А на пешеходных зонах установят самые популярные в прошлом году объекты для фотосъемок.
Работы планируют завершить к 10 декабря.