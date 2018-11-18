В Ярославском районе «Тойота Ленд Крузер» столкнулась с фурой
В ДТП пострадали несколько человек
"Тойота Ленд Крузер" у села Прусово врезалась в грузовую фуру. ГУ МЧС по ЯО
Изменить размер текста:
В субботу, 17 ноября, около восьми часов вечера оперативную дежурную службу МЧС России по Ярославской области поступило сообщение об аварии в Ярославском районе у села Прусово.
На место ДТП работали дежурная смена поисково-спасательного подразделения Ярославской области, бригада скорой медицинской помощи.
Свидетели происшествия рассказали, что «Тойота Ленд Крузер» врезалась в грузовую фуру, стоящую на обочине дороги.
В аварии получили травмы несколько человек. О характере повреждений и точном количестве пострадавших пока не сообщается.