2018-11-18T14:08:31+03:00
Общество

В Ярославском районе «Тойота Ленд Крузер» столкнулась с фурой

В ДТП пострадали несколько человек
Мария СОКОЛОВА
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"Тойота Ленд Крузер" у села Прусово врезалась в грузовую фуру. ГУ МЧС по ЯО"Тойота Ленд Крузер" у села Прусово врезалась в грузовую фуру. ГУ МЧС по ЯО
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В субботу, 17 ноября, около восьми часов вечера оперативную дежурную службу МЧС России по Ярославской области поступило сообщение об аварии в Ярославском районе у села Прусово.

На место ДТП работали дежурная смена поисково-спасательного подразделения Ярославской области, бригада скорой медицинской помощи.

Свидетели происшествия рассказали, что «Тойота Ленд Крузер» врезалась в грузовую фуру, стоящую на обочине дороги.

В аварии получили травмы несколько человек. О характере повреждений и точном количестве пострадавших пока не сообщается.

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