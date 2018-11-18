В Ярославле известный путешественник Дмитрий Ерохин пойдет на четвертый необычный мировой рекорд

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-18T13:13:06+03:00

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В этот раз известный российский ультрамарафонец, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин попробует установить четвертый мировой рекорд на Золотом кольце России на общественном транспорте, используя только автобусы и электрички. От улицы Революционной Ерохин поспешит до площади Ярославль Главный, откуда в в восемь часов вечера отправится на последнем рейсе до Углича. И далее маршрут пройдет через Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома. Финиширует ультрамарафонец в Ярославле у нулевого километра. Событие ожидается уже во вторник 20 ноября в первой половине дня.

Сколько времени, денег, автобусов и электричек уйдет у Дмитрия Ерохина на путешествие через почти 900 километров девяти городов Золотого кольца России, покажет время. Ультрамарафонец приурочивает свою очередную попытку по установлению мирового рекорда к 51-ой годовщине основания Золотого кольца, отмечаемой 21 ноября. Кроме того, целью путешественника является популяризация посещения городов Золотого кольца на российском и международном уровне, а также возможности путешествия между городами на автобусах и электричках, как одном из комфортном и удобном способе. За прошедший год, Ерохин установил уже три рекорда на Золотом кольце. С 10 по 21 ноября 2017 года Дмитрий Ерохин прошел быстрее всех через города Золотого кольца России 777 км за 11 дней 2 часа 25 минут. С 14 по 28 мая 2018 года Дмитрий Ерохин прошел быстрее всех через города Золотого кольца России 900 км за 14 дней 11 часов 45 минут. 5 сентября 2018 года Дмитрий Ерохин и Инесса Тушканова проехали на автомобиле через города Золотого кольца России за 11 часов 51 минуту около 840 км.