2018-11-17T11:17:45+03:00
Политика

Депутат Юлия Миронова решила участвовать в выборах мэра Ярославля

Она опубликовала свою программу в Фейсбуке
Александр Клещев
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Фото: Юлия Миронова / facebook.com.Фото: Юлия Миронова / facebook.com.
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Юлия Миронова решила поучаствовать в выборах мэра Ярославля. Сейчас она депутат муниципалитета.

Она опубликовала в Фейсбуке свою кандидатскую программу, которая называется «Ярославль - семья». В ней Миронова обозначила семь тезисов, которые, на ее взгляд помогут «добиться стабильности во власти и процветания в городе».

Первый пункт - команда мэра должна быть надпартийна, аполитична и неполиттехнологична. По мнению депутата, управленцы должны быть, в первую очередь, профессионалами. Далее Юлия Миронова предлагает создать совещательный орган при мэрии из опытных руководителей, потому что работа мэрии «должна опираться и на молодость, и на опыт».

В-третьих, депутат предлагает собрать команду из лучших представителей команд каждого из мэров города. Так, по ее задумке, восстановится преемственность во власти, а вновь пришедшие специалисты не будут отрицать опыт и идеи предшественников.

Еще три тезиса говорят уже о непосредственно городских проблемах - Юлия Миронова хочет ликвидировать неравенство районов Ярославля и выравнять их с точки зрения экономики и городского хозяйства. Затем привести дороги города в порядок с помощью правительства области и Федерального дорожного агентства. И, наконец - сохранить «городскую медицину», чтобы больницы подчинялись мэрии, а не региональной администрации.

В последнем тезисе Юлия Миронова говорит о необходимости выстраивать партнерские отношения городской власти с вышестоящими органами, потому что Ярославль должен быть самостоятельным, а не «безголосым».

- Я не являюсь специалистом в вопросах ремонта аварийного жилья и городской энергетики, логистики общественного транспорта и ландшафтного обустройства, - пишет Юлия Миронова в конце программы. - Задача мэра, как мне видится, - создать работоспособную команду, члены которой и должны быть профессионалами. Ярославль - это большая семья, и я верю что эти семь тезисов помгут этой семье жить долго и счастливо.

Напомним, еще одним кандидатом на должность мэра города стал справедливоросс Александр Бокарев. О своих намерениях участвовать в конкурсе также заявлял бывший зам Владимира Слепцова Алексей Аксютенко.

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