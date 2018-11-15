2018-11-15T08:10:00+03:00
Общество

Двухсотлетнюю липу из Ярославской области признали памятником природы

Чудо-дерево растет на родине знаменитого русского поэта Николая Некрасова
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Липу из Карабихи признали памятником природы.Липу из Карабихи признали памятником природы.Фото: Правительство Ярославской области
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Старую липу, которая растет на родине великого русского поэта и писателя Николая Некрасова - в селе Карабиха Ярославской области - признали памятником живой природы. Этот статус дереву, которому сейчас 238 лет, был присвоен 13 ноября. Рядом с липой-долгожительницей установили информационную табличку, сообщающую о его уникальности.

– Формирование бережного отношения к природе – одно из главных направлений новой региональной экологической политики. Липа будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Дереву уже больше 200 лет. Фото: Правительство Ярославской области

Дереву уже больше 200 лет.Фото: Правительство Ярославской области

Информация о раритетных деревьях, которые имеют научное, культурное и историческое значение, заносится в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Поиск таких растений, представляющих особую ценность, идет с 2010 года, когда стартовала всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы». Инициатором ее является Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания России.

Кстати, точный возраст ярославской липы установили с помощью специальных исследований, проведенных в рамках программы.

Точный возраст дерева установили с помощью специальных исследований. Фото: Правительство Ярославской области

Точный возраст дерева установили с помощью специальных исследований.Фото: Правительство Ярославской области

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