СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-14T16:39:59+03:00

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Первым кандидатом на пост мэра Ярославля стал член «Справедливой России», 52-летний Александр Бокарев. Он подал документы в конкурсную комиссию сегодня, 14 ноября.

В начале 2000-х Бокарев работал первым заместителем мэра Рыбинска. После этого был директором по экономике конструкторского бюро «Луч». Руководил филиалом банка «БФГ-Кредит», у которого отозвали лицензию. В 2014 году выдвигался на выборы в Муниципальный совет городского округа Рыбинск от «Единой России». После этого в 2017 году избирался в муниципалитет Ярославля уже от «Справедливой России».

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах мэра Ярославля Сергей Балабаев и Алексей Аксютенко.