Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря
Об этом сообщают в мэрии города
Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря.Фото: Мэрия Ярославля
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Большой каток на Советской площади откроют 25 декабря, сообщают в мэрии города. Он будет работать до 31 марта. Его начнут устанавливать после 19 ноября.
- Размер поля составит 26 на 56 метров, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Покататься на Советской площади сможет любой желающий. Для удобства жителей рядом с катком оборудуют отапливаемые раздевалки и организуют прокат коньков. Стоимость проката составит 150 рублей в час.
Каток будет работать каждый день с 10 до 22 часов. Всего в Ярославле откроют 33 ледовых площадки.