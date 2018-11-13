Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-13T18:15:53+03:00

Об этом сообщают в мэрии города

Изменить размер текста: A A

Большой каток на Советской площади откроют 25 декабря, сообщают в мэрии города. Он будет работать до 31 марта. Его начнут устанавливать после 19 ноября.

- Размер поля составит 26 на 56 метров, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Покататься на Советской площади сможет любой желающий. Для удобства жителей рядом с катком оборудуют отапливаемые раздевалки и организуют прокат коньков. Стоимость проката составит 150 рублей в час.

Каток будет работать каждый день с 10 до 22 часов. Всего в Ярославле откроют 33 ледовых площадки.