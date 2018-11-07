В ярославский зоопарк на самолете доставили летучих собак, виноторгового козла и примата

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-07T15:58:23+03:00

Посмотреть на них можно будет уже через месяц

Изменить размер текста: A A

Ярославский зоопарк пополнился новыми представителями фауны. Из Новосибирска авиарейсом привезли двух египетских летучих собак, десятимесячного примата и виноторогого козла. Для всех зверей уже подготовлены специальные вольеры.

- Пока все животные находятся в карантине, - сообщили в пресс-службе ярославского зоопарка. - Он продлится около месяца, после чего на зверей смогут посмотреть все желающие.

Помимо этого, в зоопарке уточнили, что что покупка животных была давно запланирована. Перед перелетом их всех осмотрели ветеринары и инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.