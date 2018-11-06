Ярославский областной центр медицинской профилактики стал победителем Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-06T13:58:47+03:00

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Ярославский областной центр медицинской профилактики среди всех регионов страны занял первое место во Всероссийском конкурсе , приуроченном ко Всемирному дню сердца 2018.

Специалисты ОЦМП придумали самый лучший квест «К здоровью - с любовью». Игру разработали специально для конкурса, но сперва 120 ребят и молодых людей в возрасте от 9 до 20 лет «спасали планету Кордис» в Ярославле и Ростове. Главная идея создателей – популяризация здорового образа жизни и профилактика сердечнососудистых заболеваний.

Организаторами конкурса стали ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и Национальное общество профилактики кардиологии.