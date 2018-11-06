Ярославцы нашли возле подъезда мешок с трупом пожилого мужчины

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-06T13:14:04+03:00

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Жители Дзержинского района Ярославля в субботу, 3 ноября, возле одного из домов по улице Урицкого обнаружили ужасающую находку. Прямо у подъезда кто-то оставил мешок с изуродованным телом 59-летнего мужчины. Вскоре по горячим следам нашли и предполагаемого убийцу.

- По подозрению в убийстве задержан 55-летний местный житель, - рассказали в Следственном комитете. - Мужчины вместе выпивали, между ними вспыхнула ссора, конфликт обернулся трагедией.

Подозреваемый в ходе конфликта нанес около 20 ударов ножом в голову и тело своей жертвы. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Чтобы избавиться от тела, предполагаемый убийца засунул его в мешок и вынес из дома, оставив возле подъезда.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.