2018-11-06T13:14:04+03:00
Происшествия

Ярославцы нашли возле подъезда мешок с трупом пожилого мужчины

Жертвой пьяной ссоры стал 59-летний житель Брагино
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Дзержинского района Ярославля в субботу, 3 ноября, возле одного из домов по улице Урицкого обнаружили ужасающую находку. Прямо у подъезда кто-то оставил мешок с изуродованным телом 59-летнего мужчины. Вскоре по горячим следам нашли и предполагаемого убийцу.

- По подозрению в убийстве задержан 55-летний местный житель, - рассказали в Следственном комитете. - Мужчины вместе выпивали, между ними вспыхнула ссора, конфликт обернулся трагедией.

Подозреваемый в ходе конфликта нанес около 20 ударов ножом в голову и тело своей жертвы. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Чтобы избавиться от тела, предполагаемый убийца засунул его в мешок и вынес из дома, оставив возле подъезда.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославский областной центр медицинской профилактики стал победителем Всероссийского конкурса
Столкновение грузовика и пассажирского автобуса на Московском проспекте в Ярославле
В Ярославле 11-летний школьник выпал из окна и погиб
В Рыбинске начал ходить первый автобус из Москвы
В Рыбинске парня задержали за убийство взрослой экс-возлюбленной
Несколько пострадавших: две машины столкнулись в Ярославском районе
«Локомотив» уступил «витязям» в «перестрелке»
"Зеленая волна" в Ярославле не оправдала ожиданий и пока не побеспокоит водителей на неделе
Лось против туристического автобуса: в Ярославской области столкнулись два зверя
Вдогонку к пенсиям: Дмитрий Петровский предложил отменить еще и медстрахование
Без денег, зато с гаражом: воры с разным успехом поработали в Ярославской области