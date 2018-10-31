Музей истории города Ярославля передадут в ведение региона

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-31T18:50:10+03:00

Сейчас идет проработка всех вопросов, связанных с изменением собственника

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Музей истории города Ярославля передадут из муниципальной собственности в ведение региона. Как сообщили в правительстве Ярославской области, поводом для этого стало соответствующее обращение мэрии города.

- Это позволит решить ряд задач. Для муниципалитета – снизить нагрузку на городской бюджет, для региона – получить новые возможности развития музейного дела в рамках формирования культурной и туристической привлекательности региона, - прокомментировал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Когда произойдет передача, пока не сообщается. Власти пояснили, что сейчас идет проработка всех вопросов, связанных с изменением собственника.