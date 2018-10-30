В Ярославле семиклассница помогла поймать двух преступников

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-30T19:52:50+03:00

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Семиклассница из Ярославля помогла поймать двух преступников, сообщают в прокуратуре. 14-летняя девушка шла по улице Жукова и заметила, как мужчины пилят оконную решетку на здании, которое принадлежит КУМИ мэрии города.

- Школьница незамедлительно позвонила в полиции, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. - Дожидаясь приезда сотрудников полиции, девочка сфотографировала мужчин.

В итоге полицейские приехали и задержали преступников. На них завели уголовное дело за покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если бы они довели дело до конца, то КУМИ потеряло бы 7600 рублей.