Молодой хакер блокировал телефоны ярославцев

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-27T17:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний парень вымогал деньги за то, чтобы разблокировать заблокированные им же телефоны. Хакер находил в интернете объявления ярославцев о продаже мобильных телефонов. Связывался с их владельцами под видом потенциального покупателя.

- Используя специальное программное обеспечение, он получал неправомерный доступ к информации, содержащейся в памяти мобильных телефонов. Затем без ведома и разрешения собственников блокировал телефон, удалял всю содержащуюся в памяти устройства компьютерную информацию, а также блокировал само устройство, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После этого молодой человек требовал с владельцев гаджетов денег за то, чтобы восстановить работоспособность устройств. На преступника завели уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Вымогательство». Сейчас уголовное дело передают в суд.