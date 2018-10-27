2018-10-27T17:37:43+03:00
Происшествия

Молодой хакер блокировал телефоны ярославцев

На афериста завели уголовное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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25-летний ярославец за деньги разблокировал заблокированные им же телефоны.25-летний ярославец за деньги разблокировал заблокированные им же телефоны.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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25-летний парень вымогал деньги за то, чтобы разблокировать заблокированные им же телефоны. Хакер находил в интернете объявления ярославцев о продаже мобильных телефонов. Связывался с их владельцами под видом потенциального покупателя.

- Используя специальное программное обеспечение, он получал неправомерный доступ к информации, содержащейся в памяти мобильных телефонов. Затем без ведома и разрешения собственников блокировал телефон, удалял всю содержащуюся в памяти устройства компьютерную информацию, а также блокировал само устройство, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После этого молодой человек требовал с владельцев гаджетов денег за то, чтобы восстановить работоспособность устройств. На преступника завели уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Вымогательство». Сейчас уголовное дело передают в суд.

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