2018-10-27T14:25:31+03:00
Происшествия

В Рыбинске поджигатель спалил «Хонду»

Преступление попало на уличную видеокамеру [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Рыбинске в ночь на 27 октября сгорел автомобиль «Хонда», припаркованный во дворе дома на проспекте Революции. По информации МЧС России по Ярославской области, сообщение о ЧП поступило дежурному в 2 часа 40 минут. На выезд на место происшествие и полную ликвидацию возгорания ушло около получаса. Автомобиль спасти не удалось.

Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог. Сам момент преступления попал на уличную камеру видеонаблюдения. На видео видно, как человек (судя по всему, это был мужчина) прошел мимо нескольких машин и задержался именно у «Хонды». Несколько движений - и машина вспыхнула.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Каковы были его мотивы, пока не понятно.

Поджог автомобиля в Рыбинске. Видео: "Ател"..

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