УФСИН: с лопаты никого не кормят, голодовку никто не объявлял

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-24T19:27:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославском УФСИН опровергли информацию о кормлении с лопаты и голодовке в лечебно-исправительном учреждении №9 в Угличе. Пресс-служба сообщила, что информация не соответствует действительности

- Питание осужденных организовано в соответствии с действующим законодательством, - говорится в сообщении. - Осужденные получают пищу из посуды, установленного образца. После каждого приема пищи посуда обрабатывается, ежедневно проводится дезинфекция.

Также в ведомстве заверили, что официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, соблюдается распорядок дня.

Напомним, в среду, 24 октября, правозащитники фонда «Общественный вердикт» рассказали, что в ЛИУ-9, которое находится в Угличе, заключенных кормят с лопаты, таким образом унижая их. Из-за этого один из заключенных объявил сухую голодовку.