УФСИН: с лопаты никого не кормят, голодовку никто не объявлял
В Ярославском УФСИН опровергли информацию о кормлении с лопаты и голодовке в лечебно-исправительном учреждении №9 в Угличе. Пресс-служба сообщила, что информация не соответствует действительности
- Питание осужденных организовано в соответствии с действующим законодательством, - говорится в сообщении. - Осужденные получают пищу из посуды, установленного образца. После каждого приема пищи посуда обрабатывается, ежедневно проводится дезинфекция.
Также в ведомстве заверили, что официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, соблюдается распорядок дня.
Напомним, в среду, 24 октября, правозащитники фонда «Общественный вердикт» рассказали, что в ЛИУ-9, которое находится в Угличе, заключенных кормят с лопаты, таким образом унижая их. Из-за этого один из заключенных объявил сухую голодовку.