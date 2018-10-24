2018-10-24T19:27:25+03:00
Общество

УФСИН: с лопаты никого не кормят, голодовку никто не объявлял

Ведомство опровергло слова правозащитников
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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В ЛИУ содержатся заключенные, страдающие различными заболеваниями.В ЛИУ содержатся заключенные, страдающие различными заболеваниями.Фото: Роман Рыжиков
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В Ярославском УФСИН опровергли информацию о кормлении с лопаты и голодовке в лечебно-исправительном учреждении №9 в Угличе. Пресс-служба сообщила, что информация не соответствует действительности

- Питание осужденных организовано в соответствии с действующим законодательством, - говорится в сообщении. - Осужденные получают пищу из посуды, установленного образца. После каждого приема пищи посуда обрабатывается, ежедневно проводится дезинфекция.

Также в ведомстве заверили, что официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, соблюдается распорядок дня.

Напомним, в среду, 24 октября, правозащитники фонда «Общественный вердикт» рассказали, что в ЛИУ-9, которое находится в Угличе, заключенных кормят с лопаты, таким образом унижая их. Из-за этого один из заключенных объявил сухую голодовку.

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