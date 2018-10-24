В Ярославле на заводе женщине оторвало руку сверлильным станком

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-24T14:33:35+03:00

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В Ярославле женщине на заводе оторвало часть руки сверлильным станком. Кроме того, у нее зафиксировали другие травмы - перелом и обширная рана плеча, вывих шеи. 47-летнюю сотрудницу «Автодизеля» привезли в Соловьевскую больницу накануне, 23 октября, утром.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка, - сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. - Выясняется, имели место нарушения требований охраны труда или нет.

Женщина работала станочницей. Сейчас она находится в реанимации.