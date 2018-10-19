Люди с автоматами и МЧС. В Ярославле оцепили один из корпусов ЯГПУ
Прямо сейчас происходит оцепление одного из корпусов педагогического университета в Ярославле. На Волжской набережной и улице Володарского стоят пожарные машины и автомобили военных. По всему периметру люди с автоматами.
- Может быть, это учения из-за вчерашнего теракта в Керчи, - предполагают студенты.
В МЧС и УМВД информацию пока никак не комментируют. По неподтвержденной информации, на Володарского обнаружили бесхозный предмет.
- Мужики с автоматами проверяют машины и пробивают людей, кто проходит мимо. Приехало куча полицейских, реанимация. Меня проверяли, я спросила, что происходит, они не говорят, - рассказывает студентка ЯГПУ Полина.
Однако, по предварительным данным, все происходящее – учения. На месте работает наш корреспондент