2018-10-19T11:38:59+03:00
Происшествия

Люди с автоматами и МЧС. В Ярославле оцепили один из корпусов ЯГПУ

Студенты связывают происходящее с терактом в Керчи, а спецслужбы не дают комментариев
Роман Рыжиков
Поделиться:
Военные перекрыли территорию от Которосльной набережной до Большой ОктябрьскойВоенные перекрыли территорию от Которосльной набережной до Большой ОктябрьскойФото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Прямо сейчас происходит оцепление одного из корпусов педагогического университета в Ярославле. На Волжской набережной и улице Володарского стоят пожарные машины и автомобили военных. По всему периметру люди с автоматами.

- Может быть, это учения из-за вчерашнего теракта в Керчи, - предполагают студенты.

В МЧС и УМВД информацию пока никак не комментируют. По неподтвержденной информации, на Володарского обнаружили бесхозный предмет.

- Мужики с автоматами проверяют машины и пробивают людей, кто проходит мимо. Приехало куча полицейских, реанимация. Меня проверяли, я спросила, что происходит, они не говорят, - рассказывает студентка ЯГПУ Полина.

Однако, по предварительным данным, все происходящее – учения. На месте работает наш корреспондент

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле пропал бывший хоккеист «Торпедо»
«Буревестник» не смог вырваться из «часового пояса»
У 19-летнего ярославца полицейские изъяли большее 200 граммов марихуаны
В угличскую школу №3 вызвали полицейских из-за подозрительного пакета
В Ярославской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку с брекетами
«Общественный вердикт»: пятеро заключенных в ярославской ИК-1 объявили голодовку
На Резинотехнике в Ярославле появится новый спортивный стадион
«Минирование» здания Пенсионного фонда оказалось масштабными учениями
В Ярославской области деньги со штрафов водителям пустят на ремонт дорог
Под Ярославлем микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие
«Локомотиву» для победы над «Адмиралом» хватило одного периода
Ярославские студенты почтили память погибших в Керчи минутой молчания
В Ростове поймали агрессивного вора, нападавшего на женщин
Мошенники вымогают деньги с предпринимателей под видом мэрии Ярославля