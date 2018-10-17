Ярославль переименовали в Калиново для съемок фильма по «Грозе» Островского

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-17T15:38:53+03:00

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Ярославль на время стал называться Калиново - в нем снимают фильм по пьесе Александра Островского «Гроза».

Жители города заметили у памятника Николаю Некрасову на Вожской набережной толпу под растянутым транспарантом: «С днем города, дорогие калиновчане». У актеров массовки в руках были плакаты с надписью: «Наш мэр Савел Прокофьевич Дикой».

Картину снимает режиссер Григорий Константинопольский. Действие пьесы, взятой за основу нового фильма, перенесли в наши дни.

Напомним, в Ярославле снимали сериал «Ростов» - местная актриса рассказала о том, какой Иван Охлобыстин душенька.