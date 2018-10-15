«Охлобыстин – душенька!»: актриса из Рыбинска рассказала, как снималась со звездой
В съемках сериала «Ростов» - картине о борьбе с преступными бандами в 20-х годах прошлого века – можно будет увидеть ярославские виды и ярославских актеров. Кино о южном городе снимали в Ярославской области – в самом Ярославле, Данилове, Тутаеве. Одной из ярославн, которая играла в картине, стала руководитель рыбинской «Творческой лаборатории «40 чемоданов» Ольга Моль.
Ольга Моль и еще одна кинозвезда - Александр Головин. Фото предоставлено Ольгой Моль.
- На сьемки меня пригласили в составе массовки, но съемочной группе так понравился мой типаж, что в итоге я снялась во многих сценах. Конечно, переодеваясь и меняя причёски, - рассказала Ольга.
В том числе, она сыграла богатую даму, которую среди прочих грабит средь бела дня банда во главе с героем Ивана Охлобыстина. Тут были и выстрелы, и беготня с пистолетами и драки.
- Снимались прямо напротив мэрии Ярославля, переодевались на площади Челюскинцев. Охлобыстин просто душенька, как хорош! Теплый и веселый человек! Пел исключительно сам. Репетиции были прямо на площадке! – вспоминает Ольга.
Сериал снимали в Ярославской области. Фото предоставлено Ольгой Моль.