Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с юбилеем

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-15T13:02:28+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с 50-летием. В честь дня рождения , который глава региона отметил в субботу, 13 октября, он получил от главы государства праздничную телеграмму.

По словам президента, жители области и все, кому доводилось работать с Мироновым, ценят его профессионализм и талант организатора:

- Уверен, и впредь вы будете успешно решать серьезные задачи и заботиться о повышении качества жизни людей.

Многие считают, что Дмитрий Миронов – человек, которому Владимир Путин доверяет. Так, например, Журналист Андрей Караулов пророчит губернатору кресло главы МВД.

Ну а мы присоединяемся к поздравлениям и желаем губернатору здоровья, сил и мудрых решений на своем посту.