2018-10-09T09:16:35+03:00
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами: на каком месте Ярославль

Столица Золотого кольца живет лучше своих соседей
Александр Клещев
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РИА Новости опубликовало рейтинг городов России по уровню зарплат. Составители списка выяснили, как средняя зарплата соотносится со стоимостью потребительского набора. Чем выше разница в пользу зароботной платы - тем богаче люди.

На первых местах расположились Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Москва. Ярославль оказался в середине рейтинга, на 58 месте. Средняя зарплата здесь по данным Росстата - около 35 тысяч рублей. Ближайшие соседи несколько ниже в списке - Вологда на 66 месте, Тверь на 63. Кострома и Владимир оказались на 82 и 86 позициях соответственно. Ниже всех - Иваново. Составители рейтинга поместили город на 94 место.

Самым бедным городом можно назвать Шахты Ростовской области - там зарплаты едва хватает на бытовые нужды. На 99 месте - Севастополь.

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