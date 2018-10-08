Журналист Андрей Караулов: «Новым главой МВД будет Дмитрий Миронов»
Он называет ярославского губернатора «отличным выбором» на эту должность
Место Колокольцева в МВД может занять Дмитрий Миронов.Фото: Правительство Ярославской области
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Журналист, автор и ведущий программы «Момент истины» Андрей Караулов считает, что в МВД намечаются перемены - нынешний министр Владимир Колокольцев может подать в отставку. Его место займет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По мнению Андрей Караулова, это отличный выбор.
- Миронов один из тех людей, кому доверяет Путин (и всегда доверял), - пишет журналист в Фейсбуке. - И сейчас, когда ЧМ прошёл (да и выборы тоже), Колокольцеву самое время уйти.
По мнению Караулова, ведомство под руководством Колокольцева не отвечает сегодняшним вызовам, а сам министр «стареет просто на глазах».