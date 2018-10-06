На «пьяной дороге» под Ярославлем разбился мужчина

6 Окт. 17:05 2018-10-06T17:05:44+03:00

62-летний мужчина на «Приоре» влетел в препятствие

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В пятницу, 5 октября, напротив Кузнечихи случилось смертельное ДТП. На улице Луговой 62-летний водитель на «Ладе Приоре» врезался в препятствие, сообщает пресс-служба УМВД.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня на дорогах города можно увидеть большое количество мотоциклистов – байкеры закрывают сезон.