На «пьяной дороге» под Ярославлем разбился мужчина
62-летний мужчина на «Приоре» влетел в препятствие
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В пятницу, 5 октября, напротив Кузнечихи случилось смертельное ДТП. На улице Луговой 62-летний водитель на «Ладе Приоре» врезался в препятствие, сообщает пресс-служба УМВД.
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня на дорогах города можно увидеть большое количество мотоциклистов – байкеры закрывают сезон.