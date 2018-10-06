Закрытие мотосезона в Ярославле. Байкеры напомнят о себе перед «зимовкой»

6 Окт. 15:13 2018-10-06T15:17:53+03:00

Праздник начнется у Речного вокзала и продолжится в «Берлоге»

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Ярославские байкера закрывают мотосезон. Сегодня, 6 октября, на дорогах можно увидеть непривычно много для этого времени года мотоциклистов. Все они съезжаются к Речному вокзалу, чтобы оттуда колонной проехать по городу.

- Напоминаем горожанам о своём существовании небольшим пробегом в черте города, после чего весело отмечаем грустный праздник в Берлоге, - пишут организаторы в группе Black Bears MC в Вконтакте.

Кстати, если к железным коням на дорогах города мы уже привыкли, то конная полиция в Ярославле - что-то новенькое