Закрытие мотосезона в Ярославле. Байкеры напомнят о себе перед «зимовкой»
Праздник начнется у Речного вокзала и продолжится в «Берлоге»
Фото: Первый Ярославский Автопортал / vk.com
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Ярославские байкера закрывают мотосезон. Сегодня, 6 октября, на дорогах можно увидеть непривычно много для этого времени года мотоциклистов. Все они съезжаются к Речному вокзалу, чтобы оттуда колонной проехать по городу.
- Напоминаем горожанам о своём существовании небольшим пробегом в черте города, после чего весело отмечаем грустный праздник в Берлоге, - пишут организаторы в группе Black Bears MC в Вконтакте.
Кстати, если к железным коням на дорогах города мы уже привыкли, то конная полиция в Ярославле - что-то новенькое