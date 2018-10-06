Конная полиция в Ярославле. Будут ли штрафовать за не правильную парковку?

6 Окт. 13:13 2018-10-06T13:14:11+03:00

"Штрафовать" будут за выброшенный мимо урны мусор и неправильную парковку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В субботу, 6 октября, в Ярославле будет работать конная полиция. За выброшенный мусор мимо урны, неправильную парковку и другие нарушения сотрудники будут штрафовать. Правда, понарошку – в Ярославле снимают сериал с Артуром Смольяниновым в главной роли. Кино так и называется : «Конная полиция».

Акция, приуроченная к выходу сериала на экраны, пройдет возле ярославского «Вернисажа» на выезде из города и у брагинского «Альтаира»