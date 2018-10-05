В Ярославле 12-летний школьник выпил, подышал газом и умер на глазах у друзей

5 Окт. 15:17 2018-10-05T15:17:49+03:00

Подростки вызвали скорую, но ребенок скончался еще до приезда врачей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На месте трагедии следователи нашли бутылку спиртного и баллон для заправки зажигалок

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Жуткое ЧП в Ярославле. 12-летний школьник умер после того, как выпил спиртное и надышался газом для зажигалки. Трагедия произошла в одном из дворов по улице Калинина, на границе города и района.

По предварительным данным, трое друзей-сверстников купили спиртное в местном ларьке. Мальчишки выпили и решили подышать газом. Для этого у них с собой был газовый баллон для зарядки зажигалок. Одному из школьников стало плохо. Подростки вызвали скорую, но ребенок скончался еще до приезда врачей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Ярославской области.

Известно, что погибший ребенок воспитывался в неполной семье и состоял на учете. Точную причину смерти установят судмедэксперты.