2018-10-05T15:17:49+03:00
Происшествия

В Ярославле 12-летний школьник выпил, подышал газом и умер на глазах у друзей

На месте трагедии следователи нашли бутылку спиртного и баллон для заправки зажигалок
Роман Рыжиков
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Подростки вызвали скорую, но ребенок скончался еще до приезда врачейПодростки вызвали скорую, но ребенок скончался еще до приезда врачейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жуткое ЧП в Ярославле. 12-летний школьник умер после того, как выпил спиртное и надышался газом для зажигалки. Трагедия произошла в одном из дворов по улице Калинина, на границе города и района.

По предварительным данным, трое друзей-сверстников купили спиртное в местном ларьке. Мальчишки выпили и решили подышать газом. Для этого у них с собой был газовый баллон для зарядки зажигалок. Одному из школьников стало плохо. Подростки вызвали скорую, но ребенок скончался еще до приезда врачей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Ярославской области.

Известно, что погибший ребенок воспитывался в неполной семье и состоял на учете. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

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