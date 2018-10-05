В Бутусовском сквере Ярославля появится детский городок за 5,7 миллионов рублей
В центре Ярославля появится новый детский городок. Площадку планируется разместить в Бутусовском сквере. Стоимость городка составит больше 5,7 миллионов рублей, деньги на работы уже выделили из бюджета области. Информация о проекте появилась на сайте Госзакупок. Детская площадка будет состоять из трех объектов: шестиметровый городок с горкой, качели и песочница. Мэрия Ярославля предоставила разные варианты внешнего вида объектов.
- Аукцион на строительство состоится 26 октября 2018 года, - говорится в документации к закупке Полное окончание выполнения работ -10 декабря 2018 года.
Гарантия на объекты городка будет действительна три года, гарантийный срок на резиновое покрытие территории площадки составит год.
Также в парке установят качель. Фото: сайт Госзакупок.
Песочница. Фото: сайт Госзакупок.