2018-10-05T18:23:20+03:00
Общество

В Бутусовском сквере Ярославля появится детский городок за 5,7 миллионов рублей

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок
Полина ЗАЙЦЕВА
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Один из вариантов горки, которые могут появиться в городке. Фото: сайт Госзакупок.Один из вариантов горки, которые могут появиться в городке. Фото: сайт Госзакупок.
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В центре Ярославля появится новый детский городок. Площадку планируется разместить в Бутусовском сквере. Стоимость городка составит больше 5,7 миллионов рублей, деньги на работы уже выделили из бюджета области. Информация о проекте появилась на сайте Госзакупок. Детская площадка будет состоять из трех объектов: шестиметровый городок с горкой, качели и песочница. Мэрия Ярославля предоставила разные варианты внешнего вида объектов.

- Аукцион на строительство состоится 26 октября 2018 года, - говорится в документации к закупке Полное окончание выполнения работ -10 декабря 2018 года.

Гарантия на объекты городка будет действительна три года, гарантийный срок на резиновое покрытие территории площадки составит год.

Также в парке установят качель. Фото: сайт Госзакупок.

Также в парке установят качель. Фото: сайт Госзакупок.

Песочница. Фото: сайт Госзакупок.

Песочница. Фото: сайт Госзакупок.

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