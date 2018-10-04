В Ярославской области пенсионерка пошла за грибами и заблудилась, встретив медведя

4 Окт. 11:02 2018-10-04T11:02:25+03:00

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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 64-летняя пенсионерка пошла за грибами и потерялась в лесу рядом с деревней Листопадка, встретив медведя. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

- Женщина зашла в чащу и увидела медведя, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Она замерла, а когда зверь ушел, поняла, что потерялась. После этого она позвонила в полицию.

Пенсионерку по телефону ориентировали в лесу полицейские и егери. В итоге она вышла на дорогу, где ее встретили. За полтора часа она прошла семь километров и оказалась на границе с Ивановской областью. Сотрудники полиции отвезли ее домой.