2018-10-04T11:02:25+03:00
Общество

В Ярославской области пенсионерка пошла за грибами и заблудилась, встретив медведя

Она дошла до границы с Ивановской областью
Александр Клещев
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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 64-летняя пенсионерка пошла за грибами и потерялась в лесу рядом с деревней Листопадка, встретив медведя. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

- Женщина зашла в чащу и увидела медведя, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Она замерла, а когда зверь ушел, поняла, что потерялась. После этого она позвонила в полицию.

Пенсионерку по телефону ориентировали в лесу полицейские и егери. В итоге она вышла на дорогу, где ее встретили. За полтора часа она прошла семь километров и оказалась на границе с Ивановской областью. Сотрудники полиции отвезли ее домой.

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