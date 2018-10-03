Ярославская таможня оштрафовала менеджеров и предпринимателей на 2,4 млн. рублей

3 Окт. 20:26 2018-10-03T20:27:09+03:00

С января по август 2018 года Ярославской таможней возбуждено 643 административных дела в отношении почти 300 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц

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Причина – непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, а также представление в статистической форме недостоверных сведений.

Хотя основная доля вынесенных таможней постановлений устанавливала административную ответственность в виде предупреждения, сумма начисленных по делам этой категории административных штрафов, включая случаи повторного нарушения, составила 2,4 млн. рублей.

«Избежать установленных законом штрафных санкций несложно, - рассказывает начальник отделения таможенной статистики Александр Шемякин. - Нужно только внимательно и аккуратно исполнять обязанности, определённые постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2015 № 1329, в соответствии с которым организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность с государствами – членами ЕАЭС, необходимо в обязательном порядке представлять в таможню данные о своих экспортно-импортных сделках в установленные сроки в заданном постановлением формате».

Нарушение этого порядка может повлечь наложение штрафа, минимальный размер которого устанавливается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 20 тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые. За повторное нарушение эта сумма увеличивается до 50 тысяч.