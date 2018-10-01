На главном вокзале Ярославля произошла утечка опасной жидкости

1 Окт. 11:43 2018-10-01T11:43:28+03:00

В воскресенье, 30 сентября, на Ярославле Главном произошло ЧП Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В воскресенье, 30 сентября, на Ярославле Главном произошло ЧП. Цистерна с опасной жидкостью дала течь. В 20:04 об аварии сообщили спасателям. На место немедленно выехали специалисты.

- В контейнере находился бутилцеллозольв, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Чтобы избежать более крупной аварии, контейнер перевезли к пожарному поезду, подальше от других. Работали МЧС, пожарно-спасательная часть и дежурная ремонтная смена «РЖД». В 22:40 течь была устранена бригадой «ЭКОСПАС» - специалисты прибыли после того, как поезд отвезли на безопасное расстояние.

Напомним, вечером, 27 сентября, произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Специалисты ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды остлеживают состояние воздуха