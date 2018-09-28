28 Сент. 16:35 2018-09-28T16:35:01+03:00

После пожара на НПЗ в Ярославле проверили чистоту воздуха. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщают в Правительстве Ярославской области

Изменить размер текста: A A

После пожара, случившегося вечером 27 сентября, на НПЗ проверили качество воздуха в районе предприятия, сообщают в правительстве Ярославской области.

- Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Специалисты ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды остлеживают состояние воздуха непрерывно.