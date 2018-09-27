2018-09-27T13:54:00+03:00
Общество

Ярославские киберволонтеры будут искать детское порно и азартные игры

За соцсетями ярославцев начинается слежка
Роман Рыжиков
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За восемь месяцев киберконтроль раскрыл одну "группу смерти"За восемь месяцев киберконтроль раскрыл одну "группу смерти"Фото: Евгения ГУСЕВА
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На сайте мэрии Ярославля появилось объявление о наборе добровольцев в проект «Киберконтроль». Волонтеры должны будут искать в интернете детское порно, наркотики, экстремистов, группы самоубийств и так далее. После краткого двухнедельного курса участники приступят к работе в интернете.

«Киберконтроль» существует с февраля этого года. За восемь месяцев киберконтролеры нашли группу ВКонтакте, которая призывала к самоубийствам, и помогли поймать четверых наркодельцов.

Хотите, чтобы в интернете стало меньше преступников? Тогда обращайтесь по адресу: МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр», ул. Чкалова,13-а, тел. 73-87-21, куратор проекта - Рудкина Ольга Геннадьевна.

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