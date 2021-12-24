В Ивановской области у ступеней храма нашли труп раздетого мужчины

В Ивановской области у стен храма нашли тело мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Кибергино Тейковского района Ивановской области сегодня, 24 декабря, нашли мертвого мужчину. Труп лежал практически на ступенях местного храма. Мужчина был раздет, одежду, скорее всего его, обнаружили метрах в ста от тела.

Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 30-40 лет. Как уточнили в полиции, явных признаков насильственной смерти на теле нет. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Ивановцы предположили, что человек замерз – ночь в регионе была морозной.

- Когда человек замерзает, ему становится очень жарко. От этого перед смертью он начинает раздеваться, - высказал свое мнение Александр Иванов.

Точную причину смерти мужчины установят эксперты.

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