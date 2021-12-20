Куда сходить с детьми в новогодние праздники: самые интересные елки Ярославля

На каждой елке, конечно же, будут Дед Мороз и Снегурочка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года осталось меньше двух недель и, конечно, у каждого родителя возникает вопрос, как порадовать своего ребенка. Подарки подарками, но зрелищ тоже хочется. «Комсомольская правда –Ярославль» составила для вас список праздничных елок.

Театр юного зрителя

В преддверии Нового года ТЮЗ готовит подарок для своих юных зрителей. Это музыкальный спектакль на сюжет одной из самых любимых и известных Рождественских историй – сказки «Щелкунчик». Завораживающий сюжет и волшебная атмосфера точно принесут ребенку удовольствие.

Спектакли будут идти с 25 декабря по 8 января Билеты можно заказать онлайн или по телефону +7 (4852) 30-86-83. Цена фиксированная - 380 рублей. Взрослым посетителям на входе нужно будет обязательно предъявить QR-код.

КЗЦ «Миллениум»

Новогоднюю историю о том, как принцесса и трубадур спасают заколдованное королевство от чар злой волшебницы, встречают друзей, сражаются с пиратами и возвращают новый год, расскажут детям актеры КЗЦ «Миллениум» во время специального новогоднего представления. Называется оно «Дед Moroz Off». Шоу будет длиться всего час, поэтому ребенок не устанет, но при этом получит массу позитивных эмоций. Цена билета от 150 до 400 рублей.

Проходить представление будет ежедневно с 25 декабря по 4 января. Нужно быть внимательным: онлайн-продажа билетов на сайте КЗЦ прекращается за 24 часа до начала представления. В «Миллениуме» тоже действуют ограничения по количеству посетителей, поэтому на мероприятия допускаются только обладатели QR-кода или справки о наличии антител. Если же вы по какой-то причине не сможете предъявить их, то вам будут возвращены деньги.

ДК имени Добрынина

Два новогодних представления подготовил для детей ДК им.Добрынина. Одно из них –камерный интерактивный спектакль «Сказка тетушки Метелицы». Он соберет ребят и их родителей в уютной новогодней атмосфере. Проходить он будет с 22 по 28 декабря. Второе мероприятие – новогодняя елка «Буратино». На ней ребята смогут посмотреть мюзикл по мотивам любимой сказки и вдоволь повеселиться. Начнутся елки уже с 25 декабря. Билеты можно купить в кассе дома культуры, причем при групповых заявках вам будет доступна скидка 10%. Все подробности можно узнать по телефону 73-88-14. Администрация ДК предупреждает, что оба представления смогут состояться только в том случае, если заполняемость зала составит не больше 30%.

ДК «Нефтяник»

В одном из ведущих досуговых центров Ярославля ДК «Нефтяник» пройдет игровая новогодняя программа «Самый усатый новый год». Детей ждет встреча с героем-символом года и, конечно, всеми любимыми Дедом Морозом и Снегурочкой. Пройдет елка 2 января в 11:00 в камерном формате, поэтому количество мест ограничено. Билеты стоят от 200 до 400 рублей.

Azimut Ярославль

Необычная елка ждет вас в отеле «Azimut Ярославль». Это игровая программа для детей 10-12 лет по мотивам нашумевшего сериала «День Кальмара». Ребят ждут интересные игры и состязания, в которых, однако, не будет проигравших. При этом придется проявить смекалку и умение работать в команде. Елка пройдет 11 декабря в 18:00, будет набрана группа в 10-15 человек. Стоимость билета составляет 700 рублей, в эту цену включен сладкий подарок. Ограничений по входу нет, только желательно иметь сменную обувь.

В этом же отеле пройдет елка для детей помладше – 8-11 лет «Битва: блогеры против Деда Мoroza».

Там же будет устроены новогодние приключения для малышей 2-4 лет «Шерстяная сказка». Это театрализованная игровая программа, в которой царит уютная и волшебная атмосфера. Она пройдет 4 января в 11:00. Стоимость билета для мамы с ребенком – 900 рублей.

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