С битой на мэра: начался суд над ярославцем, который обвиняется в покушении на главу Иваново

Следователи считают, что ярославец с битой напал на мэра города Иваново Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летний уроженец Ярославля Владислав Станиславский обвиняется в покушении на убийство по найму. Жертвой должен был стать мэр Иванова Владимир Шарыпов.

Рассмотрение уголовного дела в Октябрьском суде Иванова началось вчера, 15 декабря. Станиславский, как сообщают наши коллеги, против присутствия СМИ в зале суда категорически возражал. Чтобы скрыть лицо, он надел медицинскую маску и накинул на голову капюшон толстовки. Свою вину мужчина отрицает.

- Я не признаю, я уже говорил об этом. Вообще там, по-моему, все строится только на догадках, ни одного фактически доказательства, о нападении на этого человека или о покушении, я не знаю, что там. Какие-то голословные выводы, - приводит слова Владислава Станиславского телекомпания "Барс".

Следствие же считает, что доказательства его вины собрано достаточно.

- К обвиняемому обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением за вознаграждение совершить убийство главы города Иваново, с которым у него сложились неприязненные отношения. Станиславский согласился, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

И, считают правоохранительные органы, начал планировать убийство. Он выяснил место жительства главы Иванова, способы его передвижения по городу, время приезда домой и другую информацию, которая помогла бы совершить преступление.

- Также обвиняемый приобрел орудие преступления - биту. Кроме того, он подыскал пособников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, - рассказали в СКР.

14 февраля 2019 года Владислав Станиславский, считает следствие, пошел на дело. С бейсбольной битой в руках он дождался, когда Владимир Шарыпов зайдет во двор своего дома и напал на мэра. Как минимум четыре удара битой по голове получил глава города. Но он не потерял сознания, а начал активно сопротивляться и пытаться выхватить орудие преступления. В итоге бита сломалась.

- Обвиняемый, опасаясь быть задержанным, с места преступления скрылся. Главе города Иваново были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и различных кровоподтеков, - уточнили характер травм в региональном СКР.

Задержали Станиславского в марте 2019 года. Свою вину он отрицал с самого начала. Следующее судебное заседание назначено на 20 декабря.

Кстати, в июне этого года подсудимый уже получил срок - 11 лет колонии строгого режима за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, а также причинение тяжкого вреда здоровью, после которого потерпевший скончался.