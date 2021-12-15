Штрафы за остекление балконов: что изменится в законе с марта 2022 года?

Установка или замена окон на балконе не подпадает под переустройство и перепланировку, поэтому специальных разрешений для этого не нужно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В марте 2022 года вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Больше всего вопросов по балконам: будут ли штрафы за незаконное их остекление и нужно ли в срочном порядке демонтировать то, что уже сделано. Все нюансы разъяснил юрист Юридического товарищества «Дипломат» Вадим Паутов.

- Первое, что нужно понимать: ничего кардинально не поменялось. Ключевые изменения касаются в основном юридических лиц - новые правила будут распространяться также и на них, если они являются собственниками жилых помещений. С марта 2022 года, как и в правилах, которые действуют с 2006 года, запрещается несанкционированные переустройство и перепланировка жилого помещения. Конкретно про остекление балконов и лоджий ни в новых, ни в действующих правилах ничего не указано, - уточнил юрист.

Установка или замена окон на балконе не подпадает под переустройство и перепланировку, поэтому специальных разрешений для этого не нужно. Другое дело, если собственник решил увеличить площадь балкона или установить там, где по плану его быть не должно. в этом случае необходимо получать разрешения, так как данное действие попадает под понятие "перепланировка".

Можно ли остеклять балконы с марта 2022 года и необходимо ли для этого получать разрешение?

С 1 марта 2022 году порядок остекления балконов и лоджий не меняется. Балконы можно остеклять, так как установка пластиковых окон никаких правил не нарушает и специальных согласований не требует.

Важно понимать, что к общедомовому имуществу относятся только балконные плиты, остальные элементы балкона являются личным имуществом собственника квартиры. Соответственно, менять окна и двери собственник может без каких-либо согласований.

Но здесь есть исключение. Регионы могут вводить требования к внешнему виду фасадов домов, балконов и лоджий, то есть устанавливать запрет на остекление, выбирать конкретную цветовую гамму и так далее. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством. Такие меры регионы вводят, как правило, в исторической части города, поэтому перед ремонтом рекомендуем ознакомиться с правилами благоустройства города.

Если балкон уже застеклен, нужно ли демонтировать рамы?

Демонтировать ничего не нужно. Если остекление балконов и лоджий проведено с соблюдение правил, то сеть не нарушает региональные законы, собственник не увеличил площадь балкона, то бояться нечего.

Какие санкции грозят нарушителям?

Проверки соблюдения правил пользования жилыми помещениями проводятся по жалобам граждан, или в рамках обычных контрольных мероприятий. Если будет установлено, что собственник провел перепланировку, то есть, например, изменил площадь балкона или застеклил балкон там, где этого делать было нельзя, то балкон нужно будет вернуть в первоначальное состояние.

Кроме того, на собственника такого помещения могут наложить штраф по ст. 7.21 КоАП РФ в размере от 2000 до 2500 рублей. Данный штраф также не новый, а применяется уже очень давно.