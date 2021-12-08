Ярославец собирает и ремонтирует ненужную технику, чтобы отдать нуждающимся

Роман Мирошниченко. Фото предоставлено Tele2 .

Оператор мобильной связи и фонд «Навстречу переменам», как уже сообщал сайт «КП-Ярославль», выбрали победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей. Он проводится среди проектов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи.

В этом году на конкурс поступило 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Выиграли 6 проектов. Члены детского и взрослого жюри высоко оценили стартап ДарIT - сбор и ремонт ненужной техники для нуждающихся семей ярославца Романа Мирошниченко. Победитель ответил на несколько вопросов «Комсомолки».

- Роман, расскажите, пожалуйста, о себе.

- Я родился в Ярославле в 1986 году в самой обычной семье. В семь лет у меня появился младший брат. После окончания средней школы №28, смог поступить в ЯрГУ имени А.П. Демидова на факультет информатики и вычислительной техники. После ВУЗа отработал 3 года программистом в Главном управлении МЧС Ярославля. Там понял, что хочу попробовать себя в коммерции. Поработав в нескольких фирмах, пришел к выводу, что хочу открыть свое дело. В 2014 зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Центурия». Мы обслуживаем парк компьютерной техники юридических лиц.

- Почему решили принять участие в конкурсе «Навстречу переменам»?

- После года активной деятельности проекта ДарIT стал искать варианты вывода его на новый уровень. Отправлял заявки на разные конкурсы. «Навстречу переменам» был в их числе.

- Ваш проект – это сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям. Можно подробнее, как вы будете все это осуществлять, и на что пойдет выигранный грант?

- Полтора года ремонтом техники занимался я один, иногда мне помогали школьники. После выигрыша планирую привлечь в свой проект техника на платной основе. Теперь проще будет закупать необходимые запчасти для компьютеров. Кроме гранта, я, как победитель конкурса «Навстречу переменам» смогу также принять участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор», разработаю стратегию развития бизнеса, научусь оценивать риски и социальное воздействие, надеюсь, найду единомышленников, с которыми смогу обмениваться опытом и «обкатывать» идеи.