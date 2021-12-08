Чистые зимние дороги: мечта или реальность?

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В Ярославле стартовал сезон гололеда и снежных заносов. Как показывает практика, в столицу Золотого кольца холода всегда приходят неожиданно. Прошлую зиму с ее транспортными коллапсами и ледяным дождем участники дорожного движения помнят до сих пор. Согласно данным ГИБДД число дорожно-транспортных происшествий растет пропорционально количеству выпавших осадков.

Смогут ли коммунальщики предотвратить аварии на дорогах, и что может помочь им в решении этого вопроса, попробуем разобраться.

«Не сыпь мне соль на рану…»

Снег– причина сезонной головной боли автомобилистов. Он тает под колесами, но при низкой температуре не успевает полностью исчезнуть. В результате на магистралях образуются ледяные накаты и неровности – верные спутники дорожных столкновений.

Для борьбы с ними на дорогах российских городов издавна используется пескосоляная смесь. Коммунальщикам, отвечающим за чистоту дорог, она удобна: вывел технику, раскидал смесь, наледи нет – никаких заморочек. Вот только снег благодаря этой смеси превращается в грязевую кашу, которую вынуждены мешать своей обувью пешеходы. Эта субстанция приносится на подошвах в каждый дом, липнет на машины, заставляя водителей разоряться на автомойках.

«Возможно, пескосоляная смесь и помогает бороться со снегом, но от нее слишком много грязи. Во двор выйдешь, и плакать хочется – дороги превращаются в деревенскую околицу! Пока дойдешь прогреть машину, сбросишь пару килограмм – помесил грязь ногами и в спортзал можно не ходить, – делится автолюбитель со стажем Алексей Щетин.–Если на центральных магистралях еще бывает относительный порядок, то с второстепенными дорогами и заездами во дворы совсем беда».

С одной стороны, обработка пескосоляной смесью спасает ярославские улицы многие годы. С другой - имеет свои подводные камни, о которых хорошо знают коммунальщики. Тонны пескосоляной смеси, которыми щедро осыпают ярославские улицы зимой, требуют своевременной уборки. Уборочных машин в городе не так много, как хотелось бы, и они не успевают вовремя собрать с дорог получившуюся грязевую кашу.

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Как известно, в состав пескосоляной смеси входят песок и соль в различных пропорциях. Песок не борется со льдом напрямую, его главная задача увеличить сцепление шин и проезжей части. Однако он будет выполнять свою функцию только в том случае, если частицы достаточно большие. На мелком песке колеса машин пробуксовывают не хуже, чем на заледеневшей поверхности.

К тому же, песок любой консистенции оказывает негативное влияние на асфальтовое полотно и деформирует его. Дороги в Ярославле продолжают оставаться вечной проблемой для автомобилистов и властей, и лишняя нагрузка тут совсем некстати.

Второй компонент смеси – соль - также не добавляет радости. Она не вступает в реакцию со льдом в сильные морозы, а потому в эти периоды фактически бесполезна на дорогах. Да и вечные потерпевшие пескосоляного «спасения» - пешеходы и автомобилисты – опять остаются в накладе: соль портит обувь и способствует коррозии металлической обшивки автомобилей.

Не все так плохо!

Казалось бы, перечисленные проблемы в борьбе с заснеженными улицами несколько преувеличены – достаточно грамотно и регулярно проводить уборку и никаких проблем не будет. Увы, на практике эта схема не работает. Показателен пример Санкт-Петербурга – в культурной столице попытались сделать ставку на механическую уборку снега и пескосоляные смеси, уменьшив долю многокомпонентных реагентов – средств борьбы с наледью.

Результаты оказались не радостные– доля ДТП возросла. Как итог – Петербург сделал заказ на покупку более 100 тысяч тонн многокомпонентных реагентов.

Поток автомобилей и людей, которые утрамбовывают и месят снег ногами, способствует тому, что на дорогах появляется ледяной панцирь. Эффективно справиться с ним могут современные многокомпонентные реагенты. Многие города-миллионники отказались от пескосоляной смести в их пользу, и сегодня этими реагентами обрабатывают объекты федерального значения, здравоохранения, культурного наследия и энергетического комплекса.

Удобство использования и подтвержденная экологичность –вот что делает реагенты привлекательными в глазах градоуправителей. Как показывает практика, городские магистрали и тротуары можно сделать чистыми, было бы желание.

Единственное, но очень важное замечание - использование современных реагентов это новое слово в технологии уборки дорог. Подходы в применении пескосоляной смеси и регентов принципиально разные. Первая может использоваться как в снегопад, так и после него, эффект окажется практически одинаковым. Для многокомпонентных реагентов необходимо четкое соблюдение регламента - лучше всего их применять за 1,5-2 часа до выпадения осадков и появления наледи на дорогах. Однако, если они уже покрылись льдом, реагенты эффективно разрушают структуру льда, превращая его в рыхлый снег, который нужно оперативно убрать.

В связи с этим от дорожников требуется пересмотр традиционного подхода к зимнему содержанию дорог. Необходимо следить за прогнозом погоды, оперативно выводить технику на дороги и четко следовать рекомендациям производителя по дозировке и применению. Дополнительная обработка песком не требуется и может создать лишь грязную шугу на дороге.

В результате не только автомобилисты и пешеходы будут радоваться чистым и безопасным улицам, но и дорожные службы, отвечающие за городские магистрали, получат эффект от выполненной работы. Как утверждают эксперты, многокомпонентных реагентов для уборки нужно в разы меньше, чем пескосоляной смеси: 1 столовую ложку на 1 кв м. Они эффективны при низких температурах, полностью растворяются и не забивают ливневую канализацию, тем самым позволяя экономить ресурсы на весенней уборке.

Что же с Ярославлем?

В Ярославль приходят новые технологии, и есть надежда, что привычный пейзаж заснеженных дорог останется в прошлом. Этой зимой на улицах нашего города появится современный многокомпонентный реагент «Бионорд».

Его разработчик – «Уральский завод противогололедных материалов», специализирующийся на выпуске современных многокомпонентных экологичных средств для борьбы с наледью. Сегодня «Бионорд» уже применяется в 50 городах России и странах таможенного союза. Среди его объектов: Красная площадь и территория Эрмитажа, Президентский мост в Ульяновске и Русский во Владивостоке, Больницаим. Пирогова, Конаковская и Невинномысская ГРЭС, ВДНХ и Сколково.

Работа с «Бионордом» в нашей области только стартует – от старых методов содержания дорог не так просто отказываться. Эффект и качество его использования ярославцы и гости города смогут оценить на примере тестовой территории – зоне Юнеско, которую этой зимой будут убирать по новой технологии. Это –самая центральная и старинная часть нашего города, его лицо, и от того, каким чистым оно окажется, может зависеть туристическая привлекательность всего ярославского региона.

Анастасия Блохина.