В Ярославле ищут живодеров, убивших собаку

Матильде и ее щенкам уже нашли дом и хозяев, но живодеры решили, что собаки не должны жить. ФОТО: Алла Волкова

В Ярославле живодеры убили дворняжку Матильду, маму трехнедельных щенков. Малыши пропали, скорее всего, с ними тоже расправились неизвестные живодеры.

- Матильда жила в заброшенной сарайке со своими детками. Ее подкармливали неравнодушные люди. Уже решился вопрос пол ее пристрою и ее деток. Но какая-то двуногая мерзость убила Матильду. Что с щенками неизвестно, на месте их не оказалось. Эта тварь положила собаку в мешок и перетащила на расстояние 50 метров, бросила на домик с кошками, который соорудила одна женщина. Она кормит их, они стерилизованы, пенсионерка содержит на свои деньги. Это что, угроза этой женщине? Утром она обнаружила веревку в домике кошек. Это что, намек на расправу? Почему это никчемное существо берет на себя ответственность на убийства? – написала на своей странице в «Фейсбуке» председатель правления благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

Дворняжка жила в заброшенном сарае. ФОТО: Алла Волкова

На место расправы над дворняжкой вызвали полицию, заявление о жестоком обращении с животным уже написано. Зоозащитники обещают вознаграждением тем, кто поможет поймать живодеров.

- Матильда, милая, прости нас людей. Буквально два дня не дождалась помощи. Эмоции зашкаливают. Сегодня День матери. Собачка тоже была мамой. Люди. Не будьте равнодушными. Все живое имеет право жить на этой земле. Не нам вершить их судьбы таким образом. Прости, Матильда, - пишет Алла Волкова.