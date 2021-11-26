В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 38 человек

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В Ярославской области за неделю – с 19 по 26 ноября – от коронавируса умерли 38 человек, зафиксировано 1972 новых заражения. 930 ярославцев за этот период вылечились и выписались.
По данным оперштаба на 26 ноября, за сутки в регионе скончались 7 человек, заболели 278. С начала пандемии умерли 1 533 ярославца, заболели СOVID-19 76 292.
На данный момент в стационары области госпитализированы 2027 пациентов: 1447 с подтвержденным коронавирусом и 580 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе в больницах находились 2444 человека.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 39153;
Рыбинск – 6696;
Ростовский МР - 4242;
г.о. Переславль-Залесский - 4522;
Тутаевский МР -2835;
Ярославский МР - 3271;
Угличский МР -3524;
Борисоглебский МР - 1530;
Некрасовский МР -1714;
Гаврилов-Ямский МР – 1353;
Пошехонский МР - 1084;
Рыбинский МР -1019;
Даниловскимй МР - 1196;
Мышкинский МР - 668;
Большесельский МР - 705;
Некоузский МР - 893;
Любимский МР - 812;
Первомайский МР - 636;
Брейтовский МР – 439.