«Ехать аварийно-опасно»: ярославцы оценили качество уборки снега с городских улиц

Мэр Владимир Волков рассказал, что снегоуборочные машины работают круглосуточно Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошел первый серьезный снегопад. Как рано утром 25 ноября отчитался на своей странице ВКонтакте мэр города Владимир Волков, работы по уборке снега будут продолжаться в круглосуточном режиме.

- В ночное время работали 57 единиц техники. Основной упор был сделан на уборку звеном основных дорог, обработку антигололедной жидкостью и песко-соляной смесью мостов, подъемов и спусков. Чтобы не парализовать движение в часы пик, звенья рабочей техники на основных магистралях выставляются с 8 вечера до утра и в дневное время, - написал градоначальник.

Однако не все ярославцы довольны ночной уборкой города.

- Сегодня, 25 ноября, в 06:30, после вчерашнего снегопада дороги не очищены от снега, от слова совсем. Я проехала половину города, по Тормозному шоссе от Липовой горы до центра, и ни одной уборочной машины. Ехать аварийно-опасно. На дороге снег, словно едем в лесной полосе, а не в городе. Неужели власти ничему не научились за прошлый год, и в этом году нас снова ждут не чищеные дороги? – задается вопросом подписчик группы «Жесть Ярославль».

Возмущаются и другие жители города.

- Просто ужас! Что пешеходам, что водителям. Были в Вологде, Череповце: небольшой снег выпал – сразу чистят, песком все посыпают. У нас просто каток под ногами. Ни у одного магазина, ни у поликлиник не посыпано. А пожилым людям как быть?

- Техника, как и автобусы, не смогла выйти на линию из-за перепада температур…

- Ехал сейчас с проспекта Фрунзе до улицы Елены Колесовой через весь город, ни одной спецмашины. Сыро только на Московском, а так везде каша и снег. Вообще за ночь не притронулся никто к очистке снега. Снег закончился вчера в 11 часов вечера.

Но некоторые ярославцы вполне довольны уборкой города.

- Снегу-то выпало с гулькин нос, а вы уже плачете. Проехал с Крестов до Брагино, все нормально.

- Ехал на работу. Фрунзе, Пирогова, Костромское и М8 почищены и политы реагентом.