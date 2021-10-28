Коронавирусные ограничения в Ивановской области с 30 октября по 7 ноября

В регионе ввели дополнительные нормы эпидбезопасности
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ивановской области с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. В этот период в регионе будут действовать дополнительные нормы эпидемиологической безопасности.
С 29 октября посещение торговых центров, ярмарок, рынков, музеев, выставочных центров, театров, филармонии и кинотеатров будет возможно только при предъявлении одного из документов:
- сертификата о прохождении вакцинации или начале курса вакцинации,
- справки об антителах или перенесенном COVID-19, выданной не ранее 1 мая 2021 года,
- документа об отрицательном ПЦР-тесте, взятом за 3 дня до посещения какого-либо вышеперечисленного учреждения,
- результат экспресс-теста, сделанного в день посещения.
- в обязательном порядке предъявляется документ удостоверяющий личность.
Данное правило не касается детей и подростков до 18 лет. Однако посещать учреждения культуры, кинотеатры, торговые центры и торгово-развлекательные комплексы юные жители Ивановской области могут только в сопровождении родителей или законных представителей.
С 30 октября по 7 ноября в торговых центрах запрещено обслуживание групп покупателей из других областей.
С 29 октября по 7 ноября под запретом конгрессные и спортивные мероприятия, кроме матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов. Присутствие зрителей запрещено.
Приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных центров, аттракционов.
Как сообщает правительство Ивановской области, изменено количество выходных дней, которые работодатель должен предоставить сотрудникам, прошедшим курс вакцинации. Раньше им предоставлялся один дополнительный выходной день, теперь – два.