Коронавирусные ограничения в Ивановской области с 30 октября по 7 ноября

В регионе ввели дополнительные нормы эпидбезопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. В этот период в регионе будут действовать дополнительные нормы эпидемиологической безопасности.

С 29 октября посещение торговых центров, ярмарок, рынков, музеев, выставочных центров, театров, филармонии и кинотеатров будет возможно только при предъявлении одного из документов:

- сертификата о прохождении вакцинации или начале курса вакцинации,

- справки об антителах или перенесенном COVID-19, выданной не ранее 1 мая 2021 года,

- документа об отрицательном ПЦР-тесте, взятом за 3 дня до посещения какого-либо вышеперечисленного учреждения,

- результат экспресс-теста, сделанного в день посещения.

- в обязательном порядке предъявляется документ удостоверяющий личность.

Данное правило не касается детей и подростков до 18 лет. Однако посещать учреждения культуры, кинотеатры, торговые центры и торгово-развлекательные комплексы юные жители Ивановской области могут только в сопровождении родителей или законных представителей.

С 30 октября по 7 ноября в торговых центрах запрещено обслуживание групп покупателей из других областей.

С 29 октября по 7 ноября под запретом конгрессные и спортивные мероприятия, кроме матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов. Присутствие зрителей запрещено.

Приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных центров, аттракционов.

Как сообщает правительство Ивановской области, изменено количество выходных дней, которые работодатель должен предоставить сотрудникам, прошедшим курс вакцинации. Раньше им предоставлялся один дополнительный выходной день, теперь – два.