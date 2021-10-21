В Ярославской области 21 октября COVID-19 заразились 258 человек

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В Ярославской области, по данным оперштаба, 21 октября вновь поставлен антирекорд по числе заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 заразились 258 человек. С начала пандемии вирус зарегистрирован у 66 298 жителей региона.

Суточная смертность также не внушает оптимизма: за день – 6 смертей. С начала пандемии скончался 1 321 ярославец.

Всего заражений в России: 8 131 164 (+36 339)

Умерли в России: 227 389 (+1 036)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.