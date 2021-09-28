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Иваново28 сентября 2021 15:58

В Ивановской области установлен рекорд по суточной госпитализации COVID-больных

За сутки госпитализированы 207 человек
Полина Вачнадзе
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За день на больничных койках оказались 207 человек

За день на больничных койках оказались 207 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области 28 сентября установлен суточный рекорд по госпитализации COVID-пациентов. За день на больничных койках оказались 207 человек – таких показателей не было с начала пандемии по коронавирусу ни разу.

- Сегодня мы вынуждены менять саму тактику госпитализаций, отдавая предпочтения лишь тяжелым больным, - сказал глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Сейчас в госпиталях региона, переоборудованных под COVID-пациентов, находятся 1927 человек. Больше тысячи – на койках с кислородом, 70 ивановцев – на ИВЛ.

За сутки число заболевших увеличилось на 147 человек (с начала пандемии заболели 48 629), скончались еще 5 жителей региона (с начала пандемии – 1593).

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