В Ивановской области установлен рекорд по суточной госпитализации COVID-больных

За день на больничных койках оказались 207 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области 28 сентября установлен суточный рекорд по госпитализации COVID-пациентов. За день на больничных койках оказались 207 человек – таких показателей не было с начала пандемии по коронавирусу ни разу.

- Сегодня мы вынуждены менять саму тактику госпитализаций, отдавая предпочтения лишь тяжелым больным, - сказал глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Сейчас в госпиталях региона, переоборудованных под COVID-пациентов, находятся 1927 человек. Больше тысячи – на койках с кислородом, 70 ивановцев – на ИВЛ.

За сутки число заболевших увеличилось на 147 человек (с начала пандемии заболели 48 629), скончались еще 5 жителей региона (с начала пандемии – 1593).